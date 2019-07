Inhoud achterbak Madiea G. bekend: 13 kilo crystal meth, 34 kilo xtc

Het gaat om 13,19 kilo crystal meth en 43,34 kilo xtc. In totaal had ze dus 57 kilo drugs bij zich. Volgens justitie in Duitsland wilde G. de drugs doorverkopen. Ze werd op 18 juni aangehouden en zit nog steeds vast. Haar Duitse advocaat is niet bereikbaar voor verder commentaar.



De 26-jarige atlete deed voor Nederland mee aan de Olympische Spelen in Rio, in 2016. Volgens haar Nederlandse advocaat zijn er geen aanwijzingen dat ze gedwongen werd tot de smokkel.