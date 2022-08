Initiatief voor school waar kinderen rondrennen met nepwapens: ‘Willen een wowfactor creëren’

Ontvoerde ex-vrouw (23) uit auto bevrijd na lange achtervol­ging door Brabant, politie lost schoten

Een ontvoering van een vrouw (23) die vanmiddag begon in Essen (België) is uiteindelijk na een achtervolging door Brabant geëindigd op de A50 in de buurt van de Ikea bij Son. Daar werd de 24-jarige verdachte klemgereden, nadat de politie twee waarschuwingsschoten had gelost. Het blijkt te gaan om de ex-man van het slachtoffer.

17 augustus