Inspectie betrekt moord Lelystad in onderzoek naar vrijheden tbs’ers

De Inspectie Justitie en Veiligheid betrekt in haar onderzoek naar het toekennen van vrijheden aan tbs'ers ook de moord op een 72-jarige man in Lelystad, eind april. Twee verdachten die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, zijn een tbs'er op proefverlof en een oud-tbs'er.

Ook het slachtoffer was een oud-tbs'er, bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht vandaag. Het slachtoffer, wiens lichaam op zondag 28 april werd gevonden in zijn woning aan de Rode Klif in Lelystad, en de twee verdachten kenden elkaar vanuit de Oostvaarderskliniek voor tbs (FPC) in Almere.

De eerste verdachte, Jan van K. (48) uit Lelystad, werd een dag na de vondst van het levenloze lichaam opgepakt. Hij zou al eens de fout in zijn gegaan tijdens een proefverlof uit de Van Mesdagkliniek in Groningen nadat hij ook al tbs had gekregen voor een moordpoging. De tweede verdachte, Michael B. (35) uit Lelystad, werd twee dagen later opgepakt. Hij was als tbs’er op proefverlof.

Aanbevelingen zaak Anne Faber

De inspectie was het onderzoek naar resocialisatie in de zes Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) al begonnen toen het incident in Lelystad plaatsvond. Aanleiding waren zorgen over de hoge werkdruk en de kwaliteit van de taakuitvoering in de sector. Later dit jaar komen ook de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) in het onderzoek aan bod.

Daarbij zal de inspectie ook kijken naar de uitwerking van de aanbevelingen die volgden op onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Hij had geen tbs maar zat op een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van een kliniek in Den Dolder toen hij het misdrijf pleegde.

In die kliniek kreeg hij te veel vrijheden, waardoor hij een risico vormde voor de maatschappij. ,,De FPA heeft zich gebaseerd op de informatie die zij kreeg van eerdere behandelaars. De betrokken partijen moeten actiever navraag doen bij elkaar voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk dossier van een patiënt.”

49 onttrekkingen