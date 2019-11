Inspectie: instanties faalden in zaak Lili en Howick

Lili en Howick onttrokken zich de nacht voordat ze naar Armenië zouden worden uitgezet, aan het toezicht van voogdijinstelling Nidos. Uit veiligheidsoverwegingen besloot toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) de twee alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen. Niet veel later doken de kinderen weer op.

De inspectie heeft veel kritiek op Nidos. Zo blijft onduidelijk hoe de twee de benen konden nemen. ‘De Inspectie is op dit punt geconfronteerd met inconsistente verklaringen van de betrokken Nidos-medewerkers en een getuigenverklaring bij de politie die niet consistent is met de verklaringen van de Nidos-medewerkers’, valt in het rapport te lezen.

Ook de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), die het vertrek van vreemdelingen regelt, krijgt er van de inspectie van langs. Zo is er ‘onvoldoende regie’ gehouden bij het toezicht op de kinderen. ‘De DT&V wilde hen niet in bewaring zetten omdat ze dit schadelijk achtte voor deze kinderen. Daarom was ervoor gekozen dat Nidos tot hun uitzetting 24/7 op de kinderen zou letten. Deze voogdijorganisatie had echter niet de bevoegdheid de kinderen op te leggen om bij de jeugdbeschermers blijven. De DT&V had in dat licht bezien niet met die afspraak moeten instemmen.’