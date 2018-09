Inspectie onderzoekt straling spoorwegovergang Oss

updateDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoeken of de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie in Oss de elektrisch aangedreven Stint heeft beïnvloed. Na het tragische bakfietsongeval in Oss maakten meer gebruikers melding van storingen met de Stint nabij een overweg.

,,Dat is voor ons de reden om de wisselwerking te onderzoeken tussen de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie en de Stint", zegt Frank Wassenaar van het ILT. ,,Wij willen alles uitsluiten."

Bij het ongeluk in Oss reed de stint tegen de gesloten spoorbomen en belandde op het spoor. Vier kindjes overleden. Een vijfde kind en een medewerkster van kinderopvang Okido raakten zwaargewond.

Eerder al liet de politie weten dat onderzocht wordt of de Stint op hol is geslagen. De Stint is een elektrisch wagentje waar de bestuurder achterin staat om zo goed zicht te hebben op de kinderen. Er kunnen zo 'n tien kinderen in worden vervoerd. Er rijden in Nederland zeker 3000 van dit soort wagentjes rond. De meeste worden gebruikt in de kinderopvang en mogen rijden met een snelheid tot wel 17 kilometer per uur.

Kanttekeningen

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat twee belangrijke verkeersinstanties in het verleden kanttekeningen hebben geplaatst bij de Stint. Daarop heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laten weten dat de toelatingsprocedure voor de Stint tegen het licht wordt gehouden. Ze ziet echter geen reden om de elektrische bolderkar op de openbare weg nu ineens te verbieden.



In 2011 toonden de RDW en onderzoeksinstituut SWOV zich kritisch over de Stint. De RDW, de overheidsdienst die over voertuigregistraties gaat, merkte op dat het vervoersmiddel te breed is. Een Stint geldt als 'bijzondere bromfiets' en die mogen maximaal 75 centimeter breed zijn. De Stint ligt daar met 110 centimeter flink boven. Maar dat werd niet als onoverkomelijk bezwaar gezien, aangezien bakfietsen ook 150 centimeter van de weg mogen gebruiken.

SWOV had geen technische bezwaren, maar wel bedenkingen bij het feit dat 'ieder persoon van 16 jaar of ouder zonder enige rijopleiding’ tien kinderen zou kunnen vervoeren. De onderzoekers pleitten voor aanvullend onderzoek naar de eisen die aan bestuurders gesteld moeten worden.

Camera op trein

De trein die donderdagochtend op een overweg in Oss een elektrische bolderkar met kinderen schepte, was uitgerust met een frontcamera. De beelden worden bestudeerd voor het onderzoek naar de toedracht, zei directeur Pier Eringa van ProRail op een persconferentie. Ook de NS bestudeert de beelden.

Volgens directeur Eringa laten de beelden alles zien wat er voor de trein is gebeurd, maar op de details ging hij niet in. ,,Beelden komen altijd te laat maar in dit geval zijn ze goud waard. Ze kunnen in de toekomst ook ongelukken voorkomen'', zei hij.