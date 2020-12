Inspectie onderzoekt vreemde uitspraken arts: ‘Coronatest is verkapte vaccinatie’

Christen­Unie in programma: Bevries eigen risico, hoger salaris voor mensen ‘in de frontlinie’

3:00 De ChristenUnie wil het eigen risico in de zorg bevriezen op 385 euro, zo staat in het nieuwe verkiezingsprogramma. In het partijprogramma van vier jaar geleden stelde de partij nog dat het eigen risico ‘fors verlaagd’ moest worden, omdat het zou leiden tot mijden van zorg. Nu stelt de partij dat het eigen risico mensen ‘bewust maakt van zorgkosten’.