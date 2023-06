Inspectie: ‘Onveilige situatie’ op Spoorbrug over Waal bij Nijmegen, woensdag hele dag geen treinverkeer

met videoEr rijden ook woensdag de gehele dag geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail meldt dat ‘uit veiligheidsoverwegingen’ geen treinen over de Spoorbrug in Nijmegen mogen rijden. De NS zet vervangend busvervoer in, maar dat lijkt erg langzaam op gang te komen.

Afgelopen weekend waren er al werkzaamheden aan het spoor op de brug. Dinsdagmiddag voerde ProRail een inspectie uit om te checken of die werkzaamheden goed waren uitgevoerd. Dat is niet het geval.

Daarom mogen er dinsdagavond en woensdag geen treinen over de brug rijden. Wanneer er wel weer treinverkeer over de brug mag, is niet duidelijk.

Wat er precies aan de hand is, is ook nog niet bekend: de woordvoerder stelt dat het in ieder geval niet om instortings- of ontsporingsgevaar gaat. ProRail stelt wel dat het spoor snel gerepareerd moet worden. Ook omdat komend weekend het festival Down The Rabbit Hole wordt gehouden op recreatieplas Groene Heuvels bij Ewijk.

NS heeft weinig bussen beschikbaar

Ondertussen staan op de centrale stations van Nijmegen en Arnhem een flink aantal mensen te wachten bij de opstapplaatsen voor bussen. De NS zet bussen in, maar meldt dat er zeer moeilijk bussen beschikbaar zijn en adviseert vanuit Nijmegen om te reizen via Den Bosch. Mensen die van Arnhem naar Nijmegen moeten, wordt geadviseerd om te rijden via Utrecht. Dat kost reizigers anderhalf uur extra reistijd.

De NS wil nu proberen om wel treinen tussen station Lent en Arnhem Centraal te laten rijden. Er gaan dan bussen rijden tussen Lent en het Centraal Station in Nijmegen.

Problemen met wissel?

Een reiziger, die omstreeks 15.30 in de trein zat, moest vanaf Elst al stapvoets rijden. Net voordat de trein de brug opging, werd er door een conducteur omgeroepen dat er problemen met een wissel zouden zijn. Dat kan ProRail niet bevestigen.

De fietsbrug is wel te gebruiken. Fietsers en voetgangers kunnen daar gewoon overheen. De fietsbrug is later gebouwd dan de spoorbrug en hangt aan die oudere constructie.

Problemen met de ‘andere’ Waalbrug

Anderhalve week geleden waren er ook al problemen bij de Waalbrug - een van de andere bruggen over de Waal in de stad. Toen vielen er een plaat van de brug en plaatste de gemeente hekken op de Waalstrandjes.

