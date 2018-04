Inspectie spit door medische dossiers Careyn

Megalek Zoekmachine met 3,3 miljoen Nederlandse wachtwoorden online

16:38 De veelbesproken zoekmachine voor wachtwoorden gotcha.pw, die vorige week werd aangekondigd in deze krant, staat sinds vanmiddag online. Door de massale belangstelling is deze wel slecht bereikbaar. Iedereen kan in de zoekmachine controleren of zijn of haar wachtwoord gelekt is. De e-mailadressen en wachtwoorden zijn wel gedeeltelijk afgeschermd, zodat ze voor de eigenaar wel herkenbaar zijn maar niet misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden.