Inspecties langs Maas wegens hoge waterstanden

Het Watermanagementcentrum Nederland verwacht voor woensdagochtend een piek van 14 meter hoogte met een waterafvoer van maximaal zo'n 1900 kuub per seconde bij Sint Pieter bij Maastricht, daarna daalt het waterpeil waarschijnlijk geleidelijk.

Dergelijke hoge waterstanden als nu komen volgens het centrum gemiddeld eens in de drie of vier jaar voor. Tijdens de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 was er een waterafvoer van 3100 kuub per seconde.