Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders

Sanitair Tweede Kamer ongeschikt voor opvang asielzoe­kers, kabinet overweegt gevangenis­sen

In de zoektocht naar Rijksgebouwen waar asielzoekers kunnen worden opgevangen, blijkt het tijdelijke Tweede Kamergebouw in elk geval niet geschikt. ,,Er zijn niet voldoende wc's en douches", zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vanavond in de Tweede Kamer.

25 november