Instagram: mooie foto is goed, ‘onderkinnetje’ nog beter

Versnelde bodemda­ling kan enorme schade aan binnenste­den betekenen

9:15 De bodem in Nederland zakt veel sneller dan verwacht. Met name de droge zomers zorgt voor een onverwachte bodemdaling. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerde bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie. Het probleem speelt vooral in Groningen en het westen van het land.