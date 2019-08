Installateur: Dak AZ-stadion niet berekend op zonnepanelen

Lambrechts deed haar uitspraken een aantal jaar geleden in een videorapportage die het bedrijf jarenlang als promotiemateriaal gebruikte. De film is na het instorten van het dak, afgelopen zaterdag, offline gehaald. De commercieel directeur gaf aan dat er voor het plaatsen van de zonnepanelen sprake was van een aantal uitdagingen. ,,Waaronder de constructie, die was uiteraard niet berekend op zonnepanelen. Maar samen met onze leveranciers hebben we hiervoor een oplossing bedacht en zijn de panelen alsnog op het dak geplaatst’’, aldus Lambrechts in de video.



Welke oplossing er is bedacht, is onduidelijk. Een woordvoerder van Sunprojects geeft aan in de loop van vandaag met een verklaring naar buiten te komen. Het bedrijf heeft eerder op zijn site een bericht geplaatst het dakincident in Alkmaar te betreuren. Sunprojects geeft aan de panelen in 2015 te hebben geïnstalleerd na een uitgebreid traject van voorbereidingen en onderzoek door de betrokken partijen.