Internationale actie tegen Italiaanse maffiaorganisatie

Europees

De actie is het gevolg van een onderzoek dat in 2016 is begonnen en op Europees niveau is gecoördineerd. De actie wordt vandaag om 12.00 uur bij Eurojust in Den Haag toegelicht. De ‘Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië, met tentakels over de hele wereld waaronder Nederland. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië.