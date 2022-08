Internationale student worstelt in nasleep coronacrisis met het leven

Vooral werk- en prestatiedruk door de studie van de onderwijsinstelling, het ver van huis zijn en het missen van sociaal contact beïnvloeden de emoties. Daarnaast heeft ook een aanzienlijke groep (35,4 procent) last van financiële problemen. Nog geen drie op de tien studenten zijn compleet tevreden.



Internationale studenten geven aan dat het leven in Nederland (te) duur is. Vooral de kosten voor het openbaar vervoer zijn hoog. Hierdoor kunnen sommigen slechts een aantal keer per week gebruik maken van het openbaar vervoer om naar de onderwijsinstelling te reizen. Ook is de toegang tot zorg lang niet altijd vanzelfsprekend.



De coronacrisis speelt nog een kleine rol bij de stress, aangezien de enquête in februari en maart dit jaar werd afgenomen. Destijds werden de maatregelen tegen het virus langzaam maar zeker afgebouwd.



Deze internationale enquête komt in Nederland voort uit een samenwerking van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Erasmus Student Network (ESN) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Zij vinden dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar het welzijn van internationale studenten in ons land.