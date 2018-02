Interpol ziet vader van ontvoerde Insiya niet langer meer als kidnapper

Video Amber Alert: ouders ontvoeren baby uit handen van pleegmoeder op parkeerplaats

18:00 Op een parkeerplaats van de Lidl in het Brabantse Eersel is vanmorgen kort na 09.00 de zes maanden oude Hannah Simons ontvoerd. De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd. Het kind is volgens de politie door haar biologische ouders 'onder dwang meegenomen'. Het meisje is in oktober uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling