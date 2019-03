Intertoys in afgeslankte vorm verder

In totaal heeft Intertoys 286 eigen vestigingen en nog eens 100 die in handen zijn van franchisers. De speelgoedwinkel vroeg vorige maand faillissement aan omdat de totale omzet van speelgoedwinkels in de afgelopen tien jaar met de helft zijn gedaald. Voor 91 Intertoys-winkels valt sowieso het doek. Die gaan half mei dicht. Morgen wordt bekendgemaakt om welke vestigingen het gaat en dan begint in die filialen de opheffingsuitverkoop.

De afgelopen tijd waren er speculaties over vier gegadigden: de franchisers, Green Swan en twee investeringsmaatschappijen. Green Swan had van de kandidaten de beste papieren, zo vertelde een ingewijde aan deze site. Green Swan was het laatste jaar flink op overnamepad in de speelgoedsector. Zo lijfde het vorige week de Belgische Bart Smit al in. Dit onderdeel behoorde tot Intertoys, maar stond er financieel aanzienlijk beter voor dan het deel in Nederland en viel om die reden buiten het faillissement. Een ander speelgoedbedrijf dat Green Swan eerder overnam, was Maxi Toys van Blokker.