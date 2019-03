Intertoys sluit nog eens tientallen winkels

Green Swan heeft de afgelopen tijd al verschillende speelgoedwinkels overgenomen onder andere in België, Portugal en Spanje. In verschillende landen in Europa is het bezig om in de winkels hippe ‘speelervaringen’ te creëren. Zo experimenteert het bedrijf met Toys ‘R’ Us in Spanje en Portugal met escaperooms en kerstmannen die cadeautjes bij de kinderen thuisbezorgen. Daarmee wil het bedrijf ook hier in Nederland gaan experimenteren.