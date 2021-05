Inwoner Broek in Waterland zamelt geld in als bedankje voor ‘heldhaftige’ agenten

De overval op het waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, na een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. In totaal zitten zes verdachten, van wie er van vijf bekend is dat ze uit België en Frankrijk komen, vast. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam om bij de schotenwisseling. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten.