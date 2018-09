Inzameling na drama Oss gaat hard: 'We willen ook de machinist helpen'

Bevestiging gemeente

Nietveld beseft dat de nabestaanden nu vooral bezig zijn met het verdriet en het verwerken. ,,Ik wilde iets doen voor het plaatje erna. Er is geld nodig voor een mooie uitvaart en mogelijk ook aanpassingen in de huizen van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen. Nu er zoveel binnenkomt, is er wellicht ook wat geld over om straks bijvoorbeeld de machinist een beetje te helpen of om een gedenkteken te maken.''