Inzamelingsactie voor daders carbidincident Joure: ‘We zijn allemaal jong geweest’

De twaalf mannen (20 tot 27 jaar) meldden zich vrijdag bij de politie en hebben verklaard dat het per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij op oudejaarsavond meesleepten ging te vroeg af. Dat gebeurde bij hotel Anne-Klare. Het pand liep enorme schade op. Alle ramen sneuvelden, andere panden raakten ook beschadigd en er ontstond een grote chaos. De eigenaren van het hotel, toch al gedupeerd door de coronacrisis, zijn zwaar aangeslagen.

Tienduizend euro's

De twaalf zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen. De politiewoordvoerster kon zaterdag niet bevestigen dat de verdachten aanbieden de schade te vergoeden. Die loopt volgens de hoteleigenaren in de tienduizenden euro's.



De crowdfundingsactie gaat vergezeld van deze mededeling: ,,We zijn allemaal jong geweest. Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken!! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis.. deze jongens wel."