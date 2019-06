Inzet loktieners in strijd tegen verkoop sigaretten aan minderjarigen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat loktieners inzetten om de verkoop van sigaretten aan minderjarigen in te dammen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren onder de 18 vooral in tabaksspeciaalzaken en in supermarkten in vergelijking met een paar jaar geleden veel makkelijker een pakje sigaretten of ander tabaksproduct kunnen kopen.

De NVWA heeft onderzoeksbureau Breuer&Intraval gevraagd het koopgedrag van jongeren te onderzoeken en na te gaan hoe groot de kans is dat jongeren onder de 18 jaar er in slagen tabak te kopen. Uit dit onderzoek blijkt dat in vergelijking met 2016 minder jongeren tabak proberen te kopen, maar dat de minderjarigen die het proberen, het wel makkelijker meekrijgen. Bij tabakswinkels is de slaagkans gestegen van 62 procent in 2016 naar 94 procent in 2018. Bij supermarkten is dit percentage gestegen van 53 procent naar 81 procent.

Niet onderzocht

De vraag waarom deze flinke stijging plaats heeft gevonden, is volgens een NVWA-woordvoerster niet onderzocht. ,,Nee, dat hebben wij ons niet afgevraagd. Wij hopen alleen dat de verkopers van tabak hun verantwoordelijkheid nemen en alerter zijn op verkoop aan minderjarigen. Met de inzet van 17-jarige testkopers zullen wij nog specifieker gaan controleren. Het is voor het eerst dat we dit gaan doen, we hopen op een positief effect’’, aldus de woordvoerster.

Bij bijna vijfduizend controles op naleving van de leeftijdsgrens hebben NVWA-inspecteurs 589 keer gezien dat een jongere die mogelijk nog geen 18 jaar was, probeerde tabak te kopen. Bij 139 van deze kooppogingen (24 procent) werd de leeftijd door de verkoper niet of niet goed gecontroleerd. Deze bedrijven hebben een boete gekregen. Twee keer is de verkoop stilgelegd omdat er sprake was van het herhaaldelijk overtreden van de regels.

Festivals

Naast het controleren van tabaksverkopers, liepen de inspecteurs vorig jaar ook rond op evenementen en festivals. De NVWA deelde tijdens 115 inspecties 55 boetes uit en gaf twee schriftelijke waarschuwingen wegens het niet (goed) naleven van het rookverbod. ,,Ook in dit geval doen we een oproep richting organisatoren om het rookverbod beter na te leven. Ook bezoekers en medewerkers in festivaltenten moeten worden beschermd tegen meeroken.’’