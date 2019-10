‘Iran laat Taghi met rust’

Wintertijd: dankzij deze man uit Londen gaat de klok een uur terug

6:25 Het is onderwerp van hevige discussie, maar dit weekend gebeurt het toch echt weer: de klok gaat een uurtje terug. Hoe we ooit in die zomer - en wintertijd verzeild zijn geraakt? Dankzij een aannemer uit Londen, om precies te zijn.