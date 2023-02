Is de projectie op het Anne Frank Huis strafbaar? ‘Codetaal kan indirecte discriminatie zijn’

Kremlin verwerpt bewering dat Poetin betrokken was bij MH17-ramp

Het Kremlin verwerpt de bevinding van onderzoekers van het Joint Investigation Team (JIT) dat president Vladimir Poetin een grote rol had bij het leveren van het wapentuig dat vlucht MH17 in 2014 neerhaalde en daarom actief betrokken was bij de ramp. Het team zei woensdag ‘sterke aanwijzingen’ te hebben gevonden voor de betrokkenheid van Poetin bij het incident.

9 februari