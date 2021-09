Is dit de kettingrukker die tientallen senioren angst aanjoeg? Zelf ontkent Jimmy (26) alles

Kettingruk­ker (25) houdt kaken stijf op elkaar: 'Hij beroept zich op zijn zwijgrecht’

14 augustus De 25-jarige man die vastzit op verdenking van het beroven van oudere vrouwen zwijgt. Volgens de politie was hij de ‘kettingrukker’ die verspreid over de provincie Utrecht en ruim daarbuiten toesloeg. De raadkamer van de rechtbank ziet voldoende reden om hem voorlopig in de cel te houden.