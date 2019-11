IS-vrouwen willen terug naar Nederland, een kort geding onder hoogspanning

De (wan)hoop - ‘Ook als we winnen, zal de overheid wel niet meewerken’

Het is een lange lijst met namen. Vooral jonge kinderen, baby’s ook, allemaal met minimaal één Nederlandse ouder. Aisha bijvoorbeeld, geboren in een kamp in Syrië, begin oktober. Of Dawud, in 2016 ter wereld gekomen in Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het kalifaat. Maar ook Muhammed, geboren in 2012 in Den Haag en door zijn ouders meegenomen naar oorlogsgebied.

Om deze kinderen draait het kort geding vandaag, 55 staan op de lijst. Ze verblijven allemaal met hun moeders in de detentiekampen Al Hol en Al Roj in Noord-Syrië. Kampen die nu nog worden bewaakt door de Koerden. Sommige gezinnen verblijven er al twee jaar.

De omstandigheden in de kampen zijn erbarmelijk: weinig eten, veel ziektes, veel kou of juist hitte. Er sterven veel kinderen, melden hulporganisaties. Daar leggen de achtergebleven families hier in Nederland al maanden de nadruk op: haal onze neefjes, nichtjes en kleinkinderen daar weg voordat ze doodgaan. Die kinderen hebben er nooit om gevraagd om in oorlogsgebied te belanden of daar geboren te worden. Dit kort geding is hun grootste hoop. ,,De tijd is onze grootste vijand’’, stellen de families, nu er weer een winter aan komt.

Maar de vrouwen dan? Die zitten niet voor niets in de kampen. Ze sloten zich aan bij een van de gruwelijkste terreurgroepen die de wereld heeft gekend: Islamitische Staat. Hun mannen zijn omgekomen of zitten in gevangenissen in de regio. Over hen gaat dit kort geding niet.

Sommigen, zoals Hafida uit Delft, zeggen dat ze spijt hebben van hun keuze om naar Syrië te gaan. ,,Er zijn gruwelijke dingen gebeurd.’’ Ze zei onlangs in deze krant: ,,Ik draag de consequenties van mijn keuzes. Het is logisch dat ik berecht word en de gevangenis in ga. Ik zal elke straf aanvaarden.’’ Als zij en haar drie kinderen maar terug naar Nederland kunnen. De vrouwen zullen dan op Schiphol worden aangehouden en vastgezet. Vrouwen die al terugkeerden, kregen tot nu toe celstraffen van twee tot drie jaar, waarvan een groot deel voorwaardelijk.

De families in Nederland vestigen hun hoop op het kort geding, maar vrezen ook het vervolg. ,,Ook als we winnen, zal de overheid wel niet meewerken’’, meldt een familielid van een van de vrouwen. ,,Ze kijken niet naar de kinderen en scheren alle vrouwen over één kam. Laat ze maar lekker doodgaan, denken ze. Maar we zullen blijven vechten voor hun terugkeer.’’

De Woede - ‘Dit zijn beesten, die in Nederland een luxe leven wacht’

Even dacht Dalal Ghanim (23) dat het een grapje was. IS-vrouwen die een kort geding aanspannen om hun terugkeer naar Nederland te faciliteren. Maar al snel begreep de zes jaar geleden naar Nederland gevluchte jezidi dat het waar is. Terwijl haar familieleden werden opgejaagd, vermoord, mishandeld verkocht en verkracht door aanhangers van IS, proberen de vrouwen uit diezelfde terreurbeweging de weg terug naar Nederland vrij te maken. Ghanim is woedend.

,,Dit zijn beesten, die in Nederland een luxe leven wacht. Waarom maken zij daar kans op? Waarom krijgen zij van een internationale rechtbank niet de hoogste straffen voor de genocide op de jezidi’s, terwijl mijn volk al jarenlang moet overleven in vluchtelingenkampen en voor hen geen plek is in Nederland?’’

Moorden

Met lede ogen ziet Ghanim aan wat Nederlandse vrouwen die vrijwillig afreisden naar het kalifaat van IS hier krijgen. Een jaar cel, twee jaar, alsof ze niets met de misdaden te maken hebben. Terwijl in 2014 IS meer dan drieduizend mensen vermoordde, en zesduizend, grotendeels vrouwen, ontvoerde. Van de helft van de jezidi’s die in handen van IS vielen, is het lot nog altijd onbekend. Wel is duidelijk: er zijn voorbeelden van IS-vrouwen die hielpen bij het verhandelen van jezidivrouwen, bijvoorbeeld door ze van kleding en make-up te voorzien. De jezidi’s die als slaaf werden gehouden werden mishandeld door de vrouwen van hun ‘bezitters’. ,,IS-vrouwen zouden terecht moeten staan voor genocide, maar ze krijgen in Nederland geen straf.’’ En als ze toch een korte tijd in de cel zitten, is het onder omstandigheden waar veel IS-slachtoffers voor zouden tekenen. In Nederland is eten, veiligheid.

De paspoorten die in de begindagen van IS nog zo triomfantelijk werden verbrand, blijken nu een gouden ticket naar veiligheid. Wie op eigen kracht een Nederlandse ambassade bereikt, weet dat een reis wacht naar het thuis dat ze eerder niet wilden. En voor diegenen die het zelf niet kunnen halen – veelal de vrouwen en kinderen – biedt de rechtsstaat hoop.

Dat maakt Ghanim woedend. Zij vluchtte voor de genocide, maar geen enkele jezidifamilie bleef ongeschonden. In Nederland vertaalt Ghanim ook voor Parween, het jezidimeisje dat wél terechtkwam in de klauwen van IS en als seksslavin werd verkocht. Ze tatoeëerde haar naam in haar arm, zodat haar familie Parween zou kunnen identificeren, als ze zou sterven. Ook Parween spreekt zich uit tegen het kort geding. ,,Parweens zusje was nog maar tien jaar, toen ze elke dag werd verkracht en mishandeld. Ze werd doorverkocht als seksslavin. Maar voor haar is in Nederland geen plek. Ook niet om te getuigen over de misdaden in Syrië, waardoor bewijs tegen Nederlandse IS’ers ontbreekt en straffen zo laag blijven.’’

,,In plaats van nadenken over wat er met IS-vrouwen moet gebeuren, zou nagedacht moeten worden over een traumacentrum om jezidivrouwen en hún kinderen te helpen’’, zegt Ghanim. Daarmee gaat ze in op dat ene argument, dat ervoor zorgt dat in Nederland toch nog bereidheid is om IS-vrouwen te helpen. De Nederlandse kinderen werden hier van schoolpleinen weggehaald, of daar geboren. Zij vroegen niet om een leven onder de zwarte vlag van IS. Maar de jezidi’s hebben hun lot evenmin gekozen en zijn veel harder geraakt. ,,Ik ben niet tegen die kinderen, maar zij zijn niet hoger of beter dan de jezidikinderen die slachtoffer werden.’’

Maar Nederland stuurt jezidi’s zelfs terug naar het land waar ze alles verloren. Het idee dat straks de enkelen die hier toch onderdak hebben gevonden oog in oog kunnen staan met hun beulen, is voor jezidi’s gekmakend. In Duitsland overkwam het een nichtje van Dalal: zij trof de IS’er die haar verkrachtte op straat. ,,Voor Nederlanders is wat ons is overkomen een verhaal, iets waarover ze lezen. Maar het is veel meer. Dit is echt. Dit is gebeurd. En ik wil later niet de angst hebben dat deze mensen hun misdaden opnieuw begaan in Nederland. En dat doen ze, als ze de kans krijgen. Ik wil dat niet voor mezelf én niet voor mijn buren en hun kinderen. Nederland en de media zijn naïef. Als deze mensen daar blijven, krijgen ze geen kans om dit nog eens te doen. Dan wachten hoge straffen.’’

De rede - ‘Het veiligheidsrisico wordt overschat. Angst regeert’

Wat weerhoudt Nederland ervan de kinderen (en hun moeders) terug te halen? Juridisch lijkt het nauwelijks een probleem. Het Openbaar Ministerie wil de vrouwen in Nederland vervolgen en heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Ook de rechtbank Rotterdam heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid opgedragen aan de slag te gaan. In België oordeelde deze week een rechter in eenzelfde kort geding dat de Staat alles moet doen om een IS-vrouw en haar twee kinderen te laten terugkeren. Praktisch kan het ook: eerder dit jaar reisde een Nederlandse ambtenaar mee met een Franse missie en haalde twee Nederlandse weeskinderen op. De Koerden gaven ze graag mee, ze willen van de Europeanen af.

In Nederland is alles in gereedheid gebracht: de cellen voor de vrouwen én de opvang voor de kinderen. Jeugdzorg heeft per kind een plan opgesteld. Als het mogelijk is, vangt naaste familie de kinderen op. En ze krijgen psychologisch begeleiding. In de dagvaarding beroepen de advocaten zich op alle bovenstaande zaken en op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Opties

Tanya Mehra, onderzoeker bij het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme (ICCT) in Den Haag, legde eerder al alle opties voor berechting waar dan ook in de wereld naast elkaar. Ze concludeert dat terughalen naar Nederland het meest voor de hand ligt, vanuit moreel, juridisch én veiligheidsperspectief. ,Je weet dan waar deze vrouwen blijven, anders komen ze straks mogelijk ongecontroleerd terug naar Nederland.’’ Dat Nederland dat niet doet, is volgens haar een politiek besluit: de politiek wil de Syriëgangers niet in Nederland hebben. ,,Het veiligheidsrisico wordt overschat. Angst regeert, maar dat zullen ze nooit zo zeggen.’’