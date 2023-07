Isaac B., rechterhand van Bolle Jos, probeerde Turkse agenten om te kopen: ‘Ik maak 4 miljoen over’

Trio loopt met 1600 euro aan boodschap­pen Albert Heijn uit zonder te betalen

De politie in Arnhem is nog altijd op zoek naar drie mannen die eind maart zonder af te rekenen met twee winkelwagens vol boodschappen de Albert Heijn XL in Winkelcentrum Kronenburg uit liepen. ,,Mogelijk maken deze winkeldieven deel uit van een rondreizende bende”, aldus de politie.