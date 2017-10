Isabella Rozendaal fotografeerde meer dan 90 honden

Update Water in vijver grotendeels weggepompt bij zoektocht Anne Faber

10:13 De brandweer is nog steeds druk met het leegpompen van de vijver in het Blookerpark bij Huis ter Heide in de hoop een spoor te vinden van de vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht. Dat is vannacht nog niet het geval geweest.