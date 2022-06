Isala in Zwolle schorst twee cardiologen om fraudeonderzoek door justitie

code geel LIVE | Overgang naar koelere lucht zonder ‘grootscha­lig geweld’, fietsers naakt door Brussel

Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd voor de provincie Limburg, vanwege zeer hoge temperaturen. In de middag liep in Limburg de temperatuur lokaal op tot 35 graden Celsius. De overgang naar koeler weer is ingezet, maar zal volgens Weerplaza zonder 'grootschalig geweld’ verlopen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de hitte en code geel.

19:50