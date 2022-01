Isala roept oud-patiënten sjoemelende gynaecoloog Wildschut op zich te melden: ‘Taboe nog groot’

Ziekenhuis Isala in Zwolle roept via advertenties in dagbladen oud-patiënten van dokter Jan Wildschut op om zich te melden. De voormalig gynaecoloog gebruikte tussen 1980 en 1993 zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Sophia ziekenhuis, dat later opging in Isala.

Uit dna-onderzoek is gebleken dat Wildschut ten minste 47 nakomelingen heeft verwerkt met zijn eigen sperma. Dit gebeurde bij behandelingen met donorsperma. Vorig jaar bleek dat hij ook eigen zaad gebruikte bij vruchtbare echtparen die bij hem kwamen voor behandeling van het zaad van de echtgenoot.

Op verzoek van Isala heeft een externe commissie afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de handelswijze van Wildschut. Het bleek dat hij volstrekt zijn eigen gang kon gaan. Er was totaal geen controle op zijn werkwijze in het Zwolse fertiliteitscentrum dat toen nog in de kinderschoenen stond.

Relaties

Het plaatsen van de oproep is één van de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren is gekomen. Vermoedelijk zijn er nog meer ouders in de regio rond Zwolle die hun kinderen niet hebben verteld dat ze voor een vruchtbaarheidsbehandeling bij Wildschut zijn geweest. De kans bestaat dat deze kinderen biologisch aan Wildschut zijn gelinkt. Dat kan risico’s met zich meebrengen als mensen uit deze groep relaties met elkaar aangaan.

Taboe

Isala wil met de ouders en kinderen in contact komen ‘om ze zo goed mogelijk te informeren en begeleiden’ staat in de oproep. ,,Vooral in christelijke kringen is het taboe op dit onderwerp nog steeds groot’’, zegt Isala-woordvoerder Agnus van Loenen.

Isala probeert die doelgroep te bereiken door de advertentie niet alleen in de Stentor te plaatsen, maar ook in het Reformatorisch Dagblad en Trouw. Later verschijnt de advertentie ook in de huis-aan-huisbladen in de wijde regio rond Zwolle. ,,Van Elburg tot Dalfsen’’, zegt Van Loenen.