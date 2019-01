It giet oan! Kijk hier waar je kunt schaatsen bij jou in de buurt

LIVE | Geen vliegver­keer Rotterdam The Hague Airport door sneeuw

13:46 Een groot deel van Nederland is bedolven onder een laag sneeuw. Dat levert de nodige problemen op. Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport is platgelegd, tientallen rijexamens zijn geschrapt en er komen steeds meer meldingen van ongelukken binnen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.