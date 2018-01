'Ivana Smit had voor fatale val al blauwe plekken'

Leger des Heils Maastricht: Met bloed besmeurde dader steekpartij is bekende

12 januari De dader van de steekpartij bij het Leger des Heils in Maastricht, eerder vanmiddag, verbleef in de dag- en nachtopvang. Hij stak een andere gast zonder aanleiding in de hals, zo verklaart de directie tegenover deze krant. Eind 2014 werd bij dezelfde vestiging een man doodgeschopt.