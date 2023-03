Jaap is 34 jaar en heeft dementie: ‘Hij kan nu al niet meer praten, maar als hij me ziet, dan straalt hij’

Frontotemporale dementie, zo heet de ziekte die Jaap Visser heeft. Misschien doet de naam een belletje rinkelen, want een paar weken geleden werd bekend dat acteur Bruce Willis ook aan deze vorm van dementie lijdt. Dat nieuws bracht moeder Ingrid (68) en zus Charlotte (36) Visser uit Terneuzen ertoe om het verhaal van Jaap te delen. ,,Hij is ineens zo weggestopt, omdat hij nu in een verpleeghuis woont. Ik wil dat hij even in de schijnwerpers staat, als een soort eerbetoon”, legt Ingrid uit. ,,Hij is natuurlijk niet meer de Jaap die hij was, maar hij ís er nog wel. En ik hoop dat er meer bekendheid komt voor deze ziekte. Misschien komt er dan meer onderzoek, zodat andere mensen dit bespaard kan blijven. Want het is echt verschrikkelijk.”