Jaar cel geëist voor verzinsel over bomaanslag door vriendin in trein

De man, Steven S., meldde op 28 december vorig jaar aan NS Klantenservice dat zijn vriendin, die volgens hem in de internationale trein op weg van Amsterdam naar Berlijn zat, een terroristische aanslag wilde plegen.



Hij zou een brief hebben waarin ze dat had aangekondigd. De trein werd daarop in Oldenzaal stilgezet, maar bij onderzoek werd niks gevonden. Twee dagen later meldde hij zich bij de politie Twente: het hele verhaal was verzonnen.