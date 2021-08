Jaar na dood Duitse influencer publiceren nabestaanden namen betrokken agenten

Vorig jaar op 13 augustus overleed de 23-jarige Sammy Seewald, nadat hij in verwarde toestand was aangetroffen in Amsterdam. De Duitser, die als fitnessmodel enige bekendheid genoot op Instagram, was tijdens een bezoek aan de stad onder invloed van drugs waarschijnlijk in een psychose terechtgekomen. Seewald werd door agenten doodgeschoten toen hij zich verzette bij zijn aanhouding en met een fors mes uithaalde naar een politieman.