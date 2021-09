Jaar vol blunders: koning heeft vertrouwen door eigen toedoen verspeeld

Voor de negende keer neemt koning Willem-Alexander kort na het middaguur plaats op het rode fluweel en declameert de troonrede. Het is al bijna routine.



Er is veel gebeurd het afgelopen jaar, maar vandaag een revanche nemen op zijn geknakte vertrouwenscijfers zit er niet in. Geen staatshoofd heeft ooit zijn imago weten op te poetsen met de troonrede. Die is niet van hem, die is geschreven door de politici uit het demissionaire derde kabinet-Rutte dat maar niet aan zijn einde komt. Een troonrede kan wel voor uitglijders zorgen: versprekingen, een inhoudelijke onjuistheid of ongemak.