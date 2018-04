Jacht op memo’s én het kabinet is geopend

Einde van een traditie: oranje ballon op steeds meer plekken taboe met Koningsdag

7:23 De oranje ballon was altijd een vaste gast op Konings- en Koninginnedag, maar in meer en meer Nederlandse gemeenten wordt hij niet langer opgelaten. Onder druk van tegenstanders kiezen Oranjeverenigingen door het hele land voor alternatieven, soms met pijn in het hart. ,,Kinderen vonden het altijd fantastisch."