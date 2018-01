Jackpot valt in Zuid-Holland: winnaar 19,4 miljoen gezocht

Rechtszaak loopt uit de hand: 'Zomaar iemand neersteken, hij moet hier komen'

14:18 Het begin van de strafzaak rond een dodelijke steekpartij in Deventer is vandaag met een worsteling in de rechtszaal begonnen. Woedend klom de moeder van het slachtoffer over de bankjes in een poging een van de twee verdachten aan te vallen. De parketpolitie voorkwam dat. Bij de steekpartij in oktober kwam de 26-jarige Hasan Sarikus om het leven.