Jagen oké, maar ik hoef geen bungelende dode haas in de schuur

Staatsse­cre­ta­ris 'geschrok­ken' van incidenten Linden­horst: 'Opvang moet kleinscha­li­ger'

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Volksgezondheid) is geschrokken van het bericht van incidenten bij de gesloten jeugdzorginstelling Lindenhorst in Zeist. ,,Het sterkt mij in het idee dat opvang echt kleinschaliger moet.”

14 oktober