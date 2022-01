Jan (83) durft de trap niet meer af: ‘Bel elke dag de gemeente voor een oplossing’

Jan Bosman (83) heeft het zichtbaar zwaar. Zijn gezondheid is het afgelopen jaar flink achteruit gegaan, vertelt zijn vrouw Bep. Haar man is hartpatiënt, luchtwegproblemen, gehoorproblemen, een kapotte knie én vocht in zijn benen. De Hagenaar kan hierdoor nauwelijks meer lopen. Naar buiten gaan lukt al een tijdje niet meer. En in huis kan hij alleen bewegen met behulp van een rollator. Bosman zit dan ook bijna de hele dag in zijn woonkamer beneden, met zijn voeten op de tafel.