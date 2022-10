Jan had geen idee dat hij op de uitvaart van zijn vrouw was, tot hij begon te zingen: ‘Hij brak’

Kabinet wil toch minister sturen naar het WK in Qatar

Het kabinet wil toch een afgevaardigde naar het WK voetbal in Qatar sturen, hoewel de Tweede Kamer daar op tegen is. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Welke minister afreist naar het oliestaatje is nog niet bekend. Dat besluit valt volgende week.

14 oktober