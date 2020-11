Jan is doelwit pedojagers: ‘Ik voel mij niet beschermd door de politie’

Interview Moeder, dochter en minnares Heleen van Royen (55): ‘Ik heb geen moeite met ouder worden’

14:00 In twintig jaar schrijverschap is er weinig van Heleen van Royen dat onbesproken is gebleven. Met Moeder, dochter, minnares blikt ze ‘persoonlijker dan ooit’ terug op haar eerste decennia als schrijver – uiteraard niet zonder tegen een paar heilige huisjes te schoppen.