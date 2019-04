Jan schreef zijn eigen rouwadvertentie: ‘Breng een goed humeur mee’

‘Tevreden over een mooi en interessant leven ben ik, Jan Govers, geboren in Steenbergen (NBr.) op 3 januari 1941, op 1 maart 2019 thuis in Utrecht opgehouden met ademhalen. Nou was dat laatste toch al enige tijd een probleem, maar er was mee te leven, althans tot nu toe!’



De rouwadvertentie van Jan Govers was er één die je niet veel ziet. Door hemzelf geschreven, met humor en met veel informatie voor zijn gasten en tussen de regels door over hemzelf. ‘Doe iets vrolijks aan en breng een goed humeur mee, ik heb gezorgd voor een hapje, een drankje en muziek. Voor de dames heb ik een klein, vergankelijk, aandenken geregeld.’