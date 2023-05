Jan Willem en Vincent zijn brein achter superslimme batterij: veel zonne-energie opslaan voor later

Reacties op bezoek Zelensky: ‘Zijn komst ongepast? Omgekeerde vlaggen, dat is ongepast’

‘Voor mij had Zelensky ook bij dodenherdenking mogen zijn. Mevrouw Van der Plas van de BBB vindt dat ongepast. Wat ik ongepast vind is dat een deel van haar aanhang de Nederlandse vlag, waar heel veel mensen voor gestorven zijn, onderste boven hangt’ en ‘D66 slaat een gevaarlijke weg in met het plan voor voltooid leven. Het doet mij denken aan de film Soylent Green waarbij de ouderen in een overvolle wereld die afsterft zelf uit het leven mogen stappen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 6 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.