Jan zat twee jaar onterecht vast in beruchte Engelse gevangenis: ‘De maden kropen uit het eten’

Als Jan Knobel op 8 juli 2014 in Roosendaal instapt voor zijn allereerste ritje als vrachtwagenchauffeur naar Engeland, gaat voor hem een wens in vervulling. Een mooie droom die binnen een paar uur uiteen zal spatten. ,,Diezelfde avond nog zat ik opgesloten als een crimineel in een smerige cel in Folkstone, Zuid-Engeland. Zelfs in Hollywood kunnen ze zo’n scenario niet verzinnen.’’