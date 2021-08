Jana adopteerde zwerfhond Boef uit Spanje: ‘Zo'n hond heeft extra tijd nodig’

Ging dat goed, een hond vanuit het wild opeens in zo’n andere wereld?

,,Het was een ramp. Hij kwam in een wereld terecht die hij niet kende. Hij was nog nooit in een huis geweest. Hij was bang van alle geluiden die voor ons normaal zijn. Een vliegtuig dat overvliegt, een grasmaaier, het geluid van de oven. Een auto kon hij niet in, want hij werd misselijk. Van alles maakte hem totaal nerveus. Van ’s ochtends tot ’s avonds was hij aan het rondrennen en blaffen. Het was ondraaglijk. We zagen ineens een ­totaal andere hond, dus dat was echt wel schrikken.’’