Janet verloor werk, gezondheid en zoontje door toeslagenaffaire

LIVE TWITTER Thijs H. luisterde naar 'bizarre' songtekst om 'in stemming te komen'

11:09 Kan Thijs H. zijn psychose aandikken of zelfs verzinnen? Die vraag moeten gedragsdeskundigen vandaag beantwoorden in de rechtbank van Maastricht. Verslaggever Niels Klaassen is er vandaag bij in de rechtszaal en doet via Twitter live verslag.