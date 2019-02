Jansen was rechter, maar nu helpt ze slachtoffers

Pieter Zeeman knokt als laatste school op Schou­wen-Duiveland

7:45 De Pieter Zeeman in Zierikzee moet knokken voor haar voortbestaan. Het aantal leerlingen loopt flink terug op de laatste middelbare school op Schouwen-Duiveland. Klassen krijgen samen les, de school draait een proef met flexibeler onderwijs en leraren werken op meerdere scholen. ‘Geen schoolkeuze is nog niet zo erg, helemaal geen school op het eiland is wél erg.’