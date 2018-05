Japanse duizendknoop: botanisch monster is bijna onuitroeibaar

Denk stuurt stagiair weg die zich 'trots IS-aanhanger' noemt

17:36 Denk heeft per direct een stagiair van het Rotterdamse partijbureau weggestuurd nadat bleek dat die zich in een post op Facebook 'trots aanhanger van IS' heeft genoemd. 'Zulke uitspraken zijn volstrekt verwerpelijk en onaanvaardbaar.'