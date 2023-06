Jayden is pas 6 jaar, maar vier topclubs vechten al om zijn handtekening: ‘Nog nooit meegemaakt’

Een spreidings­wet voor asielzoe­kers wil (bijna) iedereen, maar niet déze spreidings­wet

Bijna een jaar na de aankondiging sprak de Tweede Kamer voor het eerst over de spreidingswet die asielzoekers eerlijk over het land moet verdelen. In een gesprek met bestuurders en deskundigen was de boodschap duidelijk: er moet een wet komen, maar dan wel een betere.