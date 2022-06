Jayme (3) overleden aan zeldzame spierziekte SMA: ‘Rust zacht kleine strijder, wij houden van jou’

Baby Jayme (1) weer thuis na behande­ling in Hongarije: ‘Wat een prachtige thuiskomst was dit!’

De 1-jarige Jayme van Pelt uit Rijswijk is weer terug in Nederland. Het jongetje reisde drie maanden geleden met zijn ouders af naar Boedapest in Hongarije om behandeld te worden. De baby lijdt aan de zeldzame dodelijk spierziekte SMA type 1.

14 november